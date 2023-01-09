Дело на полмиллиона: таможенники пресекли попытку провоза денег и драгоценностей на рейсе из Дубая

Пресечена попытка контрабанды золотых и серебряных украшений на сумму около полумиллиона шекелей из Дубая в Израиль.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что задержаны трое подозреваемых — жители Иерусалима, Ришон ле-Циона и Бейт-Шемеша.

По прибытии в Израиль они пытались пройти по зеленому коридору на таможне. Однако таможенники обратили на них внимание и предложили пройти досмотр, во время которого на их телах были обнаружены контрабандные товары.

«В понедельник, 9 января, трое подозреваемых предстали перед судом и вскоре были отпущены на ограничительных условиях», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор рассказывал, что израильтяне провозили контрабандой в страну в 2022 году. В списке товаров — позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки и цепочки, бриллианты на разных стадиях обработки, брендовую одежду и роскошную обувь, уникальных рептилий и редких птиц, духи, роскошные часы, кожаные и шубы, кетамин, украшения, ковры, сотовые телефоны, ноутбуки, редкие бутылки вина и дорогой виски.

Курсор писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.