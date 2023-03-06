Дело о подмене эмбрионов в «Ассуте»: какое решение принял Верховный суд

Ранее в Израиле подобных прецедентов не было.

В понедельник, 6 марта, Верховный суд принял решение запретить проведение генетических тестов для обнаружения биологических родителей девочки, родившейся благодаря ЭКО у женщины, которой по ошибке в «Ассуте» подсадили чужой эмбрион.

Об этом пишет издание News.walla.

Таким образом, Верховный суд отменил решение окружного суда, разрешившем провести проверку шести женщинам и их супругам, которые в то время проходили лечение в отделении экстракорпорального оплодотворения больницы «Ассута» в Ришон ле-Ционе.

Вопиющий случай произошел еще в сентябре 2022 года. Женщина на последних сроках беременности узнала, что вынашивает чужого малыша. После появления девочки на свет, начались судебные разбирательства. В октябре прошлого года окружной суд в Лоде постановил немедленно провести генетический текст для того, чтобы установить личность биологических родителей плода. Но женщина, родившая ребенка, не согласилась с таким решением и заявила о намерении обратиться в Верховный суд.

Отмечается, что в Израиле подобных прецедентов не было. Похожие случаи встречались в других странах, но суды решили спор по-разному.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля создало специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием инцидента с подменой эмбриона в клинике «Ассута».

Еще мы писали, что минздрав Израиля принял решение по поводу отделения ЭКО в клинике»Ассута», расположенной в Ришон ле-Ционе, где врачи по ошибке пересадили женщине чужой эмбрион. Было принято решение сократить количество процедур оплодотворения в больнице на 50 процентов.

Напомним, что женщина, которой по ошибке имплантировали чужой эмбрион, вместе со своим супругом планирует подать в суд на клинику «Ассута» в Ришон ле-Ционе, где проходило искусственное оплодотворение. Пара, которая пережила множество стрессовых событий, планирует осудить в медицинского учреждения 10 миллионов шекелей (почти 3 млн долларов).