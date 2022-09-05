«Дело рук Палестинской администрации»: Кохави — об эскалации в Иудее и Самарии

Командующий армией Израиля обвинил руководство автономии в отсутствии контроля над регионами, что привело к росту количества нападений.

В рамках операции «Волнорез», которую ЦАХАЛ проводит в последние месяцы, военным удалось арестовать около полторы тысячи разыскиваемых лиц и пресечь сотни нападений.

Об этом заявил командующий армией Израиля Авив Кохави, сообщает портал Mako.

Отмечается, что Кохави возлагает вину за возросшее количество нападений в Иудее и Самарии на Палестинскую администрацию. По его мнению, именно отсутствие у ПА контроля над этими районами привело к возросшей эскалации.

Авив Кохави также упомянул об увеличении масштабов террористических атак и активной деятельности сил безопасности по предотвращению этого.

«Мы значительно усилили деятельность по пресечению терроризма и арестовали полторы тысячи разыскиваемых лиц», — заявил командующий армией Израиля.

Начальник штаба пояснил, что увеличение числа нападений отчасти связано с работой Палестинской администрации и ее механизмов безопасности, что приводит к отсутствию управления в определенных районах Иудеи и Самарии и «благодатной почве для роста терроризма».

«Наша активность будет продолжаться, и мы готовы ее наращивать по мере необходимости», — сказал Кохави.

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