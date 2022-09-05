«Дело рук Палестинской администрации»: Кохави — об эскалации в Иудее и Самарии

В рамках операции «Волнорез», которую ЦАХАЛ проводит в последние месяцы, военным удалось арестовать около полторы тысячи разыскиваемых лиц и пресечь сотни нападений.
Об этом заявил командующий армией Израиля Авив Кохави, сообщает портал Mako.
Отмечается, что Кохави возлагает вину за возросшее количество нападений в Иудее и Самарии на Палестинскую администрацию. По его мнению, именно отсутствие у ПА контроля над этими районами привело к возросшей эскалации.
Авив Кохави также упомянул об увеличении масштабов террористических атак и активной деятельности сил безопасности по предотвращению этого.
«Мы значительно усилили деятельность по пресечению терроризма и арестовали полторы тысячи разыскиваемых лиц», — заявил командующий армией Израиля.
Начальник штаба пояснил, что увеличение числа нападений отчасти связано с работой Палестинской администрации и ее механизмов безопасности, что приводит к отсутствию управления в определенных районах Иудеи и Самарии и «благодатной почве для роста терроризма».
«Наша активность будет продолжаться, и мы готовы ее наращивать по мере необходимости», — сказал Кохави.
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