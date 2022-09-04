ЦАХАЛ ищет отца боевика, устроившего теракт в долине реки Иордан

После обстрела маршрутного автобуса в долине реки Иордан, ЦАХАЛ ищет вооруженного и опасного отца одного из участников теракта. Не исключается, что он может совершить новый акт терроризма.

Со временем выяснилось, что к этому происшествию причастны не два боевика, являющиеся двоюродными братьями, а трое. Сбежавшим преступником оказался отец одного из террористов, который, как сообщает издание «Детали«, является вооруженным и опасным.

На фоне этого солдаты ЦАХАЛа, проводящие операцию по задержанию третьего террориста, предупредили о повышенной опасности в регионе, потому что сбежавший боевик может устроить еще один теракт.

Отметим, что сегодня, 4 сентября, на шоссе 90 возле Хамры террористы на машине обстреляли маршрутный автобус, из-за чего пострадали 7 человек, среди которых 6 солдат. В процессе этого преступники также случайно подожгли свое авто. ЦАХАЛ оперативно задержал двух палестинских боевиков и передал их для проведения допроса.

Со временем палестинские СМИ назвали имена террористов и опубликовали их фото. На фоне этого министр обороны Бени Ганц пообещал усилить израильскую активность в Иудее и Самарии.

Также появилась информация, что состояние военнослужащего, получившего серьезные ранения, улучшилось. Дополнительно этот инцидент прокомментировал полковник Меир Бидерман, заявивший, что «мы не успокоимся, пока не поймаем их всех«.

«Из первоначального обзора инцидента следует, что нападение было совершено группой людей, управлявшей пикапом, который догнал автобус, открыл огонь и попытался поджечь его. Солдаты в автобусе открыли ответный огонь, отчего террористы обратились в бегство», – заявил он.

Параллельно солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по задержанию третьего террориста и предупредили о повышенной опасности в регионе, потому что сбежавший боевик может устроить еще один теракт.

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