День эскалации сопротивления: демонстранты анонсировали новые протесты

По словам протестующих, «это одна из критических недель в борьбе за сохранение израильской демократии от тех, кто пытается ее разрушить».

Лидеры борьбы против правительства Нетаниягу объявили, что в следующий четверг состоится еще один день сопротивления под названием «День обострения сопротивления».

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Еще до этого, в ближайшую среду, они намерены сорвать визит Нетаниягу в Берлин, «когда в Берлине планируются крупные демонстрации израильтян против будущего диктатора», по их словам.

«Это одна из критических недель в борьбе за сохранение израильской демократии от тех, кто пытается ее разрушить. Четверг с силой и доблестью, чтобы защитить Государство Израиль. Мы не примем никаких шагов, которые нанесли бы ущерб израильской демократии, мы здесь, на страже, мы будем защищать Израиль», — сказали оппозиционеры.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Ранее мы сообщали, что в Израиле вновь проходят акции протеста против судебной реформы. Основная субботняя акция проходит у тель-авивской площади Габима.

Центральная демонстрация пройдет под контролем командующего округом Тель-Авива Амихая Эшеда после того, как генеральный прокурор и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара распорядилась немедленно заморозить его отстранение от должности министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и комиссаром израильской полиции Коби Шабтаем, поставив под сомнение законность решения, которое многие расценили как политически мотивированное.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.