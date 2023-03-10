Депортация из Бали российского телеведущего, который направился в Израиль: Я дико расстроен

История началась с того, что артист готовил выступление перед своей аудиторией на Бали. И когда выступление должно было начаться, за кулисы явилась иммиграционная служба в сопровождении полиции и забрала Михаила Шаца в участок. Разумеется, концерт не состоялся, опечаленные зрители так и не увидели своего кумира.

После многочисленных разбирательств было определено, что не все документы были готовы для законного ведения деятельности в Индонезии, в чем была обнаружена ошибка организаторов концерта. И в итоге Михаил Шащ был вынужден покинуть страну, и вернуться в Израиль. Об этом сообщил сам артист, выкатив пост в сети Instagram.

Артист рассказал, что ему очень жаль, так как специально для его зрителей на Бали была написана хорошая концертная программа. При этом Шац отметил, что уважает законы другого государства, и если необходимо было покинуть страну — значит необходимо, что он и сделал. Также артист попытался успокоить своих поклонников, отметив, что средства за купленные билеты будут возвращены.

Михаил Шац заверил своих фанатов, что как только документы будут приведены в порядок, он сразу вернется на Бали с обещанным концертом. И в завершении, артист еще раз попросил прощения у своих поклонников, которые уже сидели в зале и ждали начала концерта.

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Ранее «Курсор» информировал, что в Израиле по подозрению в террористической угрозе был задержан украинский артист. Полицейские ворвались в гостиничный номер, где проживал артист во время гастролей по нашей стране, задержали его и заковали в наручники, после чего доставили к следователям на допрос.

Напоминаем, что назван ведущий израильский артист на TikTok в 2022 году. Отмечается, что TikTok быстро становится одним из самых популярных приложений в мире, и в 2022 году оно утвердило свои позиции в качестве культурного лидера в Израиле.