Депутат Кнессета Айман Удэ отказался фотографироваться на фоне израильских флагов

К слову, в отличие от Удэ, депутат от «РААМ» Валид Тах согласился сфотографироваться на фоне израильских флагов.

Пока идет подготовка к приведению к присяге новых членов Кнессета, депутат Айман Удэ, лидер партии Хадаш, отказался фотографироваться на фоне израильских флагов.

Момент попал на видео:

В отличие от арабского депутата Кнессета Аймана Удэ, депутат от «РААМ» Валид Тах согласился сфотографироваться на фоне израильских флагов сегодня в Кнессете, где депутаты приносят присягу новому правительству.

Отметим, что «РААМ», в отличие от «Объединенного списка», присоединился к уходящей коалиции, нарушив давнюю традицию арабских партий не присоединяться к какому-либо израильскому правительству.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир призвал к смертной казни для террористов после теракта в Ариэле.

Кроме того, Нетаниягу и Лапид отреагировали на теракт в Ариэле.

Также Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор.