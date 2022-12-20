Депутат Кнессета предложил законопроект, призванный бороться с иностранным финансированием

Политик утверждает, что «под носом у граждан Израиля» функционируют фонды иностранных государств, целью которых является подстрекательство к насилию.

Депутат Кнессета Альмог Коэн (Оцма Иегудит) вместе с исследовательским отделом Им Тирцу предложил закон, запрещающий иностранное государственное финансирование организаций, подстрекающих к насилию против евреев и израильтян.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно законопроекту, в Закон о некоммерческих организациях будут внесены следующие изменения:

«Организация не вправе принимать пожертвования от какого-либо органа, который в своем обороте за последние пять финансовых лет (для получения пожертвования) прямо или косвенно получил денежные средства от государства и/или политического органа, не имеющего официальных отношений с Государством Израиль».

Депутат Кнессета Альмог Коэн заявил, что «под носом у граждан Израиля» функционируют фонды иностранных государств, целью которых является подстрекательство к насилию среди арабов Израиля.

«Это страны, которые регулярно финансируют террористические организации. Создан вакуум. вот что вызывает экстремизм среди арабов Израиля,стремится воспрепятствовать интеграции в государство, и особенно выступает за серьезное подстрекательство. Мы должны действовать как можно скорее, чтобы искоренить это серьезное явление, внесенный мной законопроект положит этому конец …Мы ни при каких обстоятельствах не должны подавать руку на деньги стран, с которыми у нас нет отношений, чтобы разрушить и захватить страну для нас!», ‒ заявил он.

«Курсор» сообщал, что бывший спикер Кнессета требует заседания комитета по секретному документу ЕС.