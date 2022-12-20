Экс-спикер Кнессета требует заседания комитета по секретному документу ЕС

Юлий Эдельштейн подал запрос об обнародовании информации о причастности Евросоюза к происходящему в зоне C.

Бывший спикер Кнессета, депутат Кнессета Юлий Эдельштейн подал запрос о срочном обсуждении в комитете Кнессета по иностранным делам и безопасности обнародования секретного документа о причастности Евросоюза к происходящему в зоне C.

Об этом сообщает Israel National News.

Как известно, накануне стало известно, что документ, подготовленный Европейской комиссией в Восточном Иерусалиме, призывает помочь ПА взять под контроль землю в зоне C, которая, в соответствии с соглашениями Осло, должна находиться под полным контролем Израиля.

Так, в материале 13 канала ИТВ было рассказано о планах Евросоюза, якобы намеренного действовать с целью нанесения на карту земель, чтобы доказать «права» палестинцев на них, не оставляя следов своей деятельности. По данным СМИ, для этого ЕС намерен использовать левые израильские организации.

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета от «Ликуда» Юлий Эдельштейн выступил против требования нескольких коалиционных партий изменить Закон о возвращении, чтобы он применялся только к галахическим евреям.

«Оставьте закон о возвращении в покое. Я слышу много разговоров о необходимости и требовании изменить что-то в Законе о возвращении, о дедушкиной оговорке. Я хочу вам сказать следующее: если это произойдет, через пять лет Закона о возвращении в государстве не будет. Израиль, и эта страна больше не является государством всех ее граждан», — сказал депутат.

Спикер Кнессета Мики Леви похвалил позицию Эдельштейна, сказав: «Этот дом не должен касаться Закона о возвращении».

Депутат Кнессета Амихай Элиягу («Оцма Иегудит») заявил на пленуме Кнессета, что необходимо внести поправки в «оговорку о внуках», чтобы Израиль оставался еврейским и демократическим государством.

Ранее на этой неделе в интервью NBC News назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу, говоря о требовании всех пяти его будущих союзников по коалиции о внесении поправок в Закон о возвращении для удаления этой оговорки, заявил: «Я сомневаюсь», что любые такие изменения будут сделаны в следующем правительстве».

Также Курсор писал о том, что Эдельштейн сказал, при каком условии выйдет из Ликуда.