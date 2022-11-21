Ликуд беспокоится о срыве переговоров о коалиции

Партия «Ликуд», возглавляемая избранным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, столкнулась с еще одной большой проблемой, когда ключевой партнер, крайне правая партия «Оцма Иегудит», заявила, что прерывает переговоры из-за разногласия по предлагаемым министерским постам.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В партии «Оцма Иегудит» сказали, что «Ликуд» надеялся отказаться от сделки, чтобы назначить члена ультраправой партии следующим главой министерства развития Негева и Галилеи. Лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир уже претендует на пост в Министерстве общественной безопасности, но поскольку его партия занимает шесть мест в Кнессете, он надеется получить как минимум еще один портфель.

«Вопреки ранее достигнутому соглашению «Ликуд» отказался и теперь отказывается передать дополнительное министерство — Негев, Галилею и социальную периферию — «Оцма Иегудит». Укрепление Негева, Галилеи и периферии — это наше предвыборное обещание, и мы были избраны, чтобы выполнить предвыборные обещания», — сообщил неназванный партийный чиновник.

Это было последнее препятствие, созданное потенциальными партнерами Нетаниягу по коалиции, когда он пытается договориться между блоком правых и религиозных партий во главе с его «Ликудом» о создании правительства после их победы на выборах 1 ноября.

Нетаниягу, который надеялся быстро достичь коалиционных соглашений и сформировать правительство, уже зашел в тупик с другой ультраправой партией, Религиозным сионизмом, чей лидер — Бецалель Смотрич — упорно требует должности министра обороны или министра финансов в будущей коалиции.

Нетаниягу был против предоставления Смотричу портфеля министра обороны из-за отсутствия у него опыта работы в армии, потенциально подстрекательских планов, ожидаемой международной реакции и других опасений. Его возможное назначение подверглось резкой критике . Сообщается, что Нетаниягу стремится сохранить Министерство обороны в составе своей партии «Ликуд», возможно, передав его депутату Кнессета Йоаву Галанту.

Настойчивость Смотрича нвызвала раздражение у многих в партии «Ликуд», которые считают, что он тормозит формирование правительства.

Еще одним ключевым препятствием стал отказ главы партии ШАС Арье Дери отступить от своего требования о Министерстве финансов. Смотрич также отклонил просьбу «Ликуда» о встрече с Дери для обсуждения должности в Министерстве финансов. Источники, близкие к Смотричу, в ответ заявили, что он требует Минобороны и «переговоры по Минфину позади».

Кан сообщил, что депутат Моше Гафни из партии «Яадут а-Тора» начал выступать посредником между Смотричем, Дери и Нетаниягу в попытке достичь соглашения.

Нетаниягу, чей блок получил 64 из 120 мест в Кнессете 1 ноября, официально получил мандат на формирование правительства в прошлое воскресенье, что дало ему 28 дней на формирование коалиции большинства. Если ему нужно больше времени, то он может запросить 14-дневное продление у президента Ицхака Герцога.

Ранее Курсор писал, что Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

наша редакция сообщала о том, что Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром.