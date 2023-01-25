Депутаты ШАС предлагают добавить новую надпись на банкноты страны

Депутаты-харедим от партии ШАС предлагают добавить к банкнотам надпись «Мы верим в Бога» как «талисман экономического успеха».

Несколько депутатов от партии ШАС представили законопроект, в котором предлагается, чтобы все банкноты, выпущенные Банком Израиля, содержали фразу на иврите, означающую «Мы верим в Бога». В предложении используется слово «Ашем» в качестве замены, чтобы избежать еврейского табу на удаление фактического имени Бога при записи.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Это был последний из серии законопроектов партий харедим, которые усиливают религиозный подтекст в общественной жизни. Критики говорят, что эти шаги меняют баланс между религией и государством.

Ультраортодоксальная партия заявила, что добавление этой фразы не должно быть проблемой для размещения на банкнотах и ​​никому не причинит вреда, если она будет добавлена. В преамбуле к законопроекту поясняется, что еврейский народ «ясно и просто верит, что все благословлено Богом, включая экономическое изобилие». В нем процитирована фраза из Псалмов, в которой Бог умоляет «отверзнуть руки Твои и удовлетворить желание каждого живого существа».

«Поэтому важно быть благодарным Богу и выражать эту веру на банкнотах Государства Израиль», — говорится в законопроекте.

Авторы закона подчеркнули тот факт, что на долларах США напечатана фраза «Мы верим в Бога», добавив, что предлагаемая фраза на иврите станет «талисманом экономического успеха Израиля». Эта фраза на самом деле является официальным девизом Соединенных Штатов.

СМИ отмечают, что пока неясно, поддержит ли коалиция законопроект. Позиция правительства по этому вопросу будет определена, если законопроект попадет в министерский комитет по законодательству.

Лидер оппозиционной партии «Исраэль Бейтену», депутат Кнессета Авигдор Либерман, бывший министр финансов, высмеял это предложение, назвав его «интересным способом борьбы со стоимостью жизни».

«Что дальше? Будут ли они просить разместить изображение Дери на каждой банкноте?» — написал он в Твиттере со ссылкой на лидера ШАС Арье Дери, уволенного премьер-министром Биньямином Нетаниягу в начале этой недели после того, как Высокий суд запретил ему вернуться на министерский пост в свете его прошлых финансовых преступлений и, по-видимому, нарушения обещания уйти из политической жизни.

Перед вступлением в должность министр финансов Бецалель Смотрич предположил, что законы Торы будут определять его экономический подход.

«Если мы будем следовать Торе, мы будем вознаграждены финансовым изобилием и великим благословением. Это будет мой экономический подход», — сказал политик.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Смотрич обсудили бюджет на 2023-2024 годы: итоги встречи. В правительстве планируют внедрять «ответственную и сдержанную» налогово-бюджетную политику для сохранения и стабилизации израильской экономики».

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.