ДТП в Бат-Яме: мужчина находится в критическом состоянии

В пятницу, 27 января, в Бат-Яме произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает портал Walla.

Согласно сообщению, 45-летнего пешехода сбил грузовик.

«Команды MDA, вызванные на место происшествия, эвакуировали пострадавшего в больницу Вольфсон в Холоне, где он находится в критическом состоянии. Ему проводят сердечно-легочную реанимацию.

Как сообщал Курсор, в ночь на пятницу, 13 января, недалеко от Кирьят-Шмоны произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое молодых мужчин.

На шоссе 9779 произошло лобовое столкновение двух машин. На место аварии прибыли две бригады парамедиков МАДА. Салон одного из автомобилей был полностью смят, из него извлекли двух молодых мужчин в возрасте около 18 лет. Оба были без признаков жизни. Еще в салоне находился третий пассажир, у которого диагностировали множество травм. После оказания ему первой помощи на месте, его госпитализировали вертолетом ЦАХАЛа в больницу «Рамбам» в Хайфе. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Во втором автомобиле находились 20-летние мужчина и женщина, они были в сознании, но получили серьезные травмы. Их также госпитализировали в медицинское учреждение.

Курсор писал ранее, что в четверг, 12 января, пять израильтян получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая в Таиланде.

Еще мы писали, что 20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения мотоцикла и электроскутера на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве.

Напомним, 10 января, в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок.