ДТП в Раанане: серьезно ранена пожилая женщина

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Медики оказали ей медицинскую помощь и доставили в больницу Меир в Кфар-Сабе с травмами конечностей

В Раане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была серьезно ранена 70-летняя женщина.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что авария произошла на улице Ханассим. Там произошло столкновение автобуса, в котором не было пассажиров, с частным автомобилем.

«Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. Медики MDA и фельдшеры оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали в больницу Меир в Кфар-Сабе с травмами конечностей», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.