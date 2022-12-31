ДТП в Центральном округе: серьезно ранен водитель электровелосипеда

Пострадавший оказался иностранным гражданином, его доставили в больницу Каплан с травмой головы.

В Центральном округе в субботу, 31 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был серьезно ранен водитель электрического велосипеда.

Об этом сообщает портал Maariv.

Издание уточняет, что инцидент произошел в региональном совете Бреннер. Пострадавшим оказался иностранный рабочий возрастом около 30 лет.

«Медики MDA и фельдшеры оказали ему медицинскую помощь и доставили его в больницу Каплан с травмой головы», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем.

Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.