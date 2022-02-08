Два арабских террориста могут лишиться гражданства Израиля

Расширенная коллегия из семи судей, возглавляемая Эстер Хают, собралась по вопросу о лишении израильского гражданства двух террористов по причине «злоупотребления доверием государства Израиль».

8 января стартовало заседание Верховного суда, которое рассматривает дело о лишении гражданства Израиля двух боевиков из Умм-эль-Фахма и Тайбе. Оба приговорены к 25 годам лишения свободы.

Расширенную коллегию судей возглавляет Эстер Хают. Террористы обвиняются в том, что злоупотребили доверием Государства Израиль.

Алаа Райед Ахмад Зиуд из Умм-эль-Фахма в возрасте 21 года, в 2015 году совершил теракт, когда сбил на автомобиле военнослужащую Ораль Азури, а затем напал с ножом на проходивших мимо людей. В результате были ранены 15-летняя девушка-подросток, молодой мужчина и 45-летний израильтянин.

Вторым подсудимым является Мухамад Мафараджа из Тайбе. Во время операции «Облачный столб» в 2012 году он заложил бомбу в автобусе и дистанционно ее взорвал. В результате 24 человека получили ранения. На момент совершения теракта боевику было 18 лет.

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