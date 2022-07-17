Два варианта: Ганц сузил число кандидатур на пост начальника штаба ЦАХАЛа

Претендентами на пост главы штаба ЦАХАЛа остались генерал Эяль Замир и генерал Герци Халеви. Решение по смене главы генштаба согласовано с генеральным прокурором.

Министр обороны Бени Ганц в воскресенье заявил, что список кандидатов на пост начальника штаба ЦАХАЛа сократился до двух. В числе претендентов остались генерал Эяль Замир и генерал Герци Халеви,

Информацию об этом предоставило министерство обороны.

В воскресенье, 17 июля, Ганц поговорил с третьим кандидатом, Йоэлем Стриком и проинформировал его о своем решении, поблагодарив за его вклад в работу ЦАХАЛа.

Объявление Минобороны последовало после решения генерального прокурора Гали Бахарав-Миара удовлетворить просьбу Ганца о назначении нового начальника в сезон выборов.

Партия Ликуд высказала претензию против этой просьбы, указывая на юридические нюансы вопроса. Прокурор Бахарав-Миара согласилась с Ликудом, но пояснила, что альтернатива может оказаться еще хуже.

По ее мнению, с учетом потенциального ущерба национальной безопасности, такие назначения оправданы.

«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы. Глава Минобороны предупредил, что при следующей атаке ЦАХАЛ воспользуется возможностью и полностью ликвидирует инфраструктуру Газы.

Наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.