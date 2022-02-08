Двадцатилетний житель Иерусалима найден раненым в лесу

Силы полиции после долгих часов прочесывания местности обнаружили 20-летнего жителя Иерусалима, о пропаже которого сообщили вчера. Спасательному отряду добровольцев «Эцион-Йехуда» удалось найти пропавшего на открытой местности в лесу.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о пропаже молодого человека. Полиция отреагировала на сигнал и начала поисковую операцию с участием волонтеров, пограничных служб, а также кинологов с собаками.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

В ходе поисков силам правопорядка удалось обнаружить пропавшего — он был найден в лесу, на открытой местности. Сообщается, что именно добровольцы нашли потерпевшего с травмами средней степени тяжести и переохлаждением.

Ему оказали помощь на месте и госпитализировали в больницу для дальнейшего лечения.

На данный момент неизвестно, как он попал в лес и что этому предшествовало. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на севере Израиля задержали пару за жестокое обращение с детьми.

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