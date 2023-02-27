Две фракции коалиции проигнорировали дебаты в Кнессете по судебной реформе

Фракции «Объединенный иудаизм Торы» и «Оцма Иегудит» бойкотирует заседание Кнессета, посвященное обсуждению судебной реформы.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что, в частности, «Объединенный иудаизм Торы» таким образом выражает свой протест против «неисполнения соглашений по бюджету».

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Эли Коэн дал ответ комиссару ООН по правам человека. По его словам, любая связь между комиссаром ООН по правам человека и правами человека является строго случайной.

«Мы не примем моральных проповедей от тех, кто игнорирует вопиющие нарушения прав человека в Сирии, Иране, Палестинской автономии и Газе и нападает на Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке. Государство Израиль останется сильной и процветающей демократией, которая будет защищать права человека», — заверил Коэн.

До этого Курсор информировал о том, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.