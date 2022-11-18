Движение за качественное правительство заявило, что Дери не может быть министром

Движение за качественное правительство настаивает на том, что Арье Дери, глава ШАС, не может быть министром из-за его предыдущих судимостей.

Активисты Движения за качественное правительство в Израиле начали кампанию, развешивая плакаты на основных дорогах и мостах по всей стране в знак протеста против намерения назначить Арье Дери (ШАС) министром в правительстве Израиля.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Шани Ком, глава оперативного отдела движения, заявил: «Судья Хербст написал в последнем приговоре Дери: «Любой, кто беспокоится о подсудимом и его вреде для государственной казны и будет утверждать, что существует опасность, связанная с его делами с государственными или частными средствами, может расслабиться и уверенно сказать, что подсудимый не будет касаться государственных услуг, связанных с финансовыми операциями, поскольку он покинет государственный сектор».

«Несмотря на это заявление, назначенный премьер-министр [Биньямин] Нетаниягу планирует предоставить Арье Дери пост министра финансов, не меньше. Мы здесь, чтобы сказать Нетаниягу и Дери, что это не пройдет спокойно, и мы продолжим бороться с намерением подкупить правительство — на перекрестках, мостах, площадях и везде, где наши голоса будут услышаны», — заявил Ком.

Председатель движения Элад Шрага раскритиковал ожидаемое назначение Дери в министерство финансов, заявив: «Арье Дери — осужденный серийный преступник, который неоднократно наносил ущерб государственной казне. Серийные преступники должны пройти реабилитацию и не возвращаться на место преступления, а поэтому сама мысль о том, что кто-то такой может отвечать за общественные средства, нелепа и свидетельствует о глубоком невнимании к общественным чувствам и деньгам».

По словам Шраги, «как мы предвидели и предупредили, Дери принижает значение приговора и снова планирует преступление. Лучше сейчас спланировать, как остановить это назначение, прежде чем осужденный преступник Дери снова нанесет вред государственной казне».

Ранее Курсор писал, что депутат ШАС заявил, что Дери подходит на любую должность — даже премьер-министра. Депутат Кнессета Яаков Марги прокомментировал сообщения о Министерствах обороны и финансов и о том, кто возьмет на себя эти роли в новом правительстве Биньямина Нетаниягу.

Курсор писал, что доклад показал, что Нетаниягу планирует радикальный законодательный блиц, чтобы Дери стал министром. Сообщается, что новая коалиция может попытаться принять закон об отмене суда, а затем изменить закон, чтобы глава ШАС, которому запрещено занимать пост министра из-за налоговых правонарушений, вступил в должность.

СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери. Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства, что дает ему несколько недель на формирование коалиции большинства.

Стало известно, что Смотрич провел переговоры с Дери. Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.