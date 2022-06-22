Джаред Кушнер и Иванка Трамп посетили Стену Плача

Джаред Кушнер и Иванка Трамп, зять и дочь бывшего президента США Дональда Трампа, были замечены молящимися у Стены Плача во время их визита в Израиль в среду.

Супруги оставили молитвенную записку в трещинах древней подпорной стены Храмовой горы.

Курсор писал ранее, что Андреа Бочелли посетил Стену Плача после концерта. Наряду с поездкой к Стене Плача Андреа Бочелли посетил Храм Гроба Господня и другие достопримечательности Старого города Иерусалима.

Также мы сообщали, что Роберта Дауни-младшего заметили с еврейским символом на колье. Согласно странице Дауни на IMDB, его отец Роберт Дауни-старший имел литовские еврейские и венгерские еврейские корни, а это означает, что Дауни вполне мог вырасти в несколько еврейской среде. Его мать была католичкой.

Еще мы писали, что Амаль Клуни выступила в поддержку Украины на неофициальном заседании Совета Безопасности ООН.