Эхуд Барак: Военные действия не остановят ядерную программу Ирана

Экс-премьер Эхуд Брарак заявил, что Израилю, возможно, придется действовать независимо, поскольку ядерный прорыв Ирана «скорее всего» произойдет, когда США будут заняты другими делами.

Бывший премьер-министр Эхуд Барак предупредил, что Иран близок к тому, чтобы стать ядерной державой, и военные действия больше не смогут остановить ядерную программу Исламской Республики.

Барак дал оценку ситуации в колонке, которую он написал для журнала Time, в которой он утверждал, что, хотя атаки могут быть проведены, но это вряд ли поможет затормозить иранскую программу.

«И Израиль, и (наверняка) США могут действовать в небе Ирана против того или иного объекта и уничтожить его. На самом деле, при определенных обстоятельствах это может ускорить их стремление к сборке этой бомбы и обеспечить им некоторую легитимность на основании самообороны», — написал Барак.

При этом бывший премьер-министр и начальник штаба ЦАХАЛа призвал США помочь предоставить Израилю средства, необходимые для проведения независимого военного нападения на иранскую ядерную программу, если «оба правительства убеждены, что это абсолютно необходимо».

По словам Барака, за Израилем должно быть сохранено право на крупномасштабную военную операцию против Ирана, поскольку ядерный прорыв «скорее всего» произойдет, когда США будут заняты другими кризисами по всему миру.

«Этим летом Иран де-факто превратится в пороговое ядерное государство», — добавил Барак, предупредив далее, что операции над иранским небом «просто не могут помешать иранцам стать ядерными».

Вместо этого, утверждал Барак, мелкомасштабные операции как Израиля, так и США могут только ускорить стремление Ирана к созданию ядерной бомбы, поскольку они обеспечивают легитимность иранской программы «по соображениям самообороны». Несмотря на свое предупреждение, бывший премьер-министр все еще надеется, что дипломатический ультиматум, «подкрепленный реальной угрозой широкомасштабной войны», может быть «реалистичным» подходом.

«Ничто, кроме этого, не может гарантировать результат. Если Ирану действительно позволят завершить свою ядерную миссию, Израиль столкнется с «новыми и серьезными изменениями к худшему в балансе безопасности Ближнего Востока», -предупредил Барак.

«Иран уже является жестким и ожесточенным соперником, действующим против Израиля и других стран, напрямую и через посредников в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, сея террор, хаос и мятеж везде, где только можно. Я ни на мгновение не стал бы недооценивать их способность беспокоить Израиль и других, нарушать нормальную жизнь или их желание видеть Израиль побежденным», — сказал Барак.

Это, по словам Барака, связано с тем, что выживание режима Исламской Республики зависит от ядерного потенциала Ирана.

«Это гарантирует, что никто не посмеет широкомасштабно вмешиваться в дела Ирана, каким бы уязвимым ни казался режим. Ядерный потенциал также… даст иранцам больше свободы сеять конфликты и беспорядки по всему регион», — пояснил Барак.

По его словам, еще одной жертвой ядерной программы Ирана стал Договор о нераспространении ядерного оружия, или ДНЯО. Он отметил, что ядерные амбиции Ирана могут повторить Турция, Египет и Саудовская Аравия, увидев крах ДНЯО на Ближнем Востоке.

Барак утверждал, что успех переговоров между Ираном и мировыми державами о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года может помочь помешать другим странам искать ядерное оружие, даже «сомнительная сделка все равно послужит полезным целям».

«Многое должно быть сделано с оперативным и дипломатическим сотрудничеством, от тайных операций до государственной политики, чтобы подготовить гораздо более жесткие санкции, а также оперативные непредвиденные обстоятельства, которые должны быть активированы, если или когда Иран, похоже, спешит к сборке оружия», — сказал Барак.

Ранее Курсор писал, что Жозеп Боррель назвал нынешнюю версию ядерной сделки с Ираном наилучшей. Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что нынешний текст иранской ядерной сделки является наилучшим из возможных результатов и должен быть реализован как можно скорее.

Крое этого, экс-начальник разведки ЦАХАЛа заявил, что возникла контругроза Израилю со стороны Ирана. Экс-начальник разведки ЦАХАЛа Тамир Хейман заявил, что Иран хочет, чтобы Израиль чувствовал угрозу.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды». Иран добивается от США экономических гарантий для возобновления давно остановленной ядерной сделки 2015 года, чтобы «не быть ужаленным дважды» одним и тем же способом, заявил министр иностранных дел этой страны.

Напомним, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.