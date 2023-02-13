Экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт: Необходимо переходить к следующему этапу — войне

По его словам, «война ведется в лобовом бою, лицом к лицу, врукопашную».

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт призвал народ страны начать серьезную борьбу за демократию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

«Необходимо перейти к следующему этапу, этапу войны, а война ведется не речами, война ведется в лобовом бою, лицом к лицу, врукопашную – вот что здесь и произойдет», – сказал он.

Отметим, что Ольмерт является израильским политическим и общественным деятелем, шестнадцатым премьер-министром Израиля, лидером партии Кадима в период 2006-2008 годов.

В 2014 году он был приговорен окружным судом Тель-Авива к 6-летнему тюремному заключению и штрафу в размере одного миллиона шекелей по обвинению в коррупции во время службы мэром Иерусалима. В 2015 году БАГАЦ сократил приговор до 18 месяцев.

Ранее мы рассказывали, что лидер Яир Лапид отказался от переговоров, предложенных Левином и Ротманом, если не будут остановлены законодательные процессы. По его словам, лишь в этом случае возможно проведение переговоров уже «завтра утром в доме президента«.

В ответ Левин и Ротман заявили, что им было «очень жаль читать заявление» Лапида, из которого следует, что, по их мнению, бывший премьер-министр хочет просто остановить законодательный процесс, а не «вести настоящий диалог». Они призвали всех ответственных депутатов Кнессета от оппозиции «вести себя иначе».

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу призвал оппозицию прекратить «намеренно доводить страну до анархии», а Лапид в ответ заявил, что премьер-министру следует перестать ныть.

Помимо этого наш сайт писал о продолжающихся в Израиле протестах и о первых столкновениях, которые были зафиксированы между демонстрантами и правоохранителями.