Эксперт рассказал, как полномасштабная война Украины с Россией повлияет на Израиль

По словам специалиста, большинство поставок зерновых культур в Израиль осуществляются именно из России и Украины. Война между государствами может вызвать продовольственный кризис в еврейском государстве.

Как заявил бывший депутат, а ныне генеральный секретарь Израильской сельскохозяйственной ассоциации Авшалом Виллан, если между Украиной и РФ разразится война, это может привести к нехватке продовольствия и кризисам как в Израиле, так и на остальном Ближнем Востоке.

Об этом он написал на сайте 12 канала.

Эксперт сообщил, что, согласно отчету CBS «Продовольственное снабжение 2020», около 97% поставок зерна в Израиле поступает за счет импорта. Крупы в Израиль поступают в основном из РФ и Украины.

Если между странами разразится война, поставки пшеницы в Израиль скорее всего пострадают.

«Если и когда начнется война между Россией и Украиной или, когда, не дай Бог, произойдет глобальная катастрофа, как специальный доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата в свете глобального потепления и его последствия, Израиль не будет готов кормить свой народ», — заявил эксперт.

По словам эксперта, власти должны подумать над реформой сельского хозяйства.

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