Эксперт рассказал, какие здания в Израиле могут обрушиться во время нового землетрясения

Недавно в Израиле произошло несколько землетрясений, но обошлось без жертв и разрушений.

6 февраля мощное землетрясение силой 7,8 балла, за которым последовали не менее сильные подземные толчки, разрушило 10 городов в Турции и на севере Сирии, разрушив здания, по состоянию на воскресенье погибло около 30 000 человек, многие тысячи получили ранения и сотни тысяч остались без крова. Председатель комитета Кнессета по внутренним делам и окружающей среде Яков Ашер созвал экстренное совещание, чтобы изучить состояние готовности справиться с кризисом. Землетрясение также ощущалось в некоторых частях Израиля, хотя сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, и в этом кроется проблема.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израиль действительно подготовился к последствиям землетрясения. Поисково-спасательные службы Израиля считаются одними из лучших в мире. Доктор Мати Адан, заведующая кафедрой гражданского строительства Университета Ариэля, обучила 2 000 инженеров оценке повреждений зданий после землетрясения. Национальный руководящий комитет по подготовке к землетрясениям и гражданской обороне провел учения и обнародовал инструкции о том, что делать и как готовиться.

По словам старшего инженера-строителя в Израиле и Калифорнии, сертифицированного инспектора по землетрясениям Калифорнийского управления по ЧС и бывшего президента Американского общества инженеров-строителей в Израиле, в то время как в 1988 году Израиль, наконец, издал серьезный стандарт по землетрясению для нового строительства (Стандарт 413), старые здания во многих районах, таких как Тель-Авив, Бней-Брак, Петах-Тиква, могут обрушиться во время нового землетрясения.

Декларации правительства о том, что текущие землетрясения не причинили вреда, неверны, опасны и вводят общественность в заблуждение. Старые бетонные колонны вполне могли быть повреждены, треснуты или ослаблены в результате сотрясения, а это означает, что другое землетрясение или другие близлежащие беспорядки могут обрушить здание с последующей гибелью людей. Дело в том, что все старые здания в Израиле должны быть немедленно проверены обученными инженерами. Здания, которые были повреждены в результате этого землетрясения или в прошлом, должны быть отмечены как опасные, немедленно отремонтированы или нужно эвакуировать людей.

Кроме этого, все старые постройки можно за небольшие деньги укрепить на основе простых инженерных решений. Также Кнессет может заставить владельцев собственности взять на себя ответственность за ремонт своей собственности, предоставляя дешевые кредиты и снижая налоги на недвижимость во время восстановления строительства.

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