На сколько вырос экспорт Израиля в 2022 году

По данным Министерства экономики, экспорт Израиля увеличится более чем на 10% до рекордно высокого уровня в не менее 160 миллиардов долларов в 2022 году, в первую очередь за счет услуг.

Об этом сообщает Reuters.

Экспорт, на который приходится более 30% экономической активности Израиля, достиг 144 миллиардов долларов в 2021 году, когда услуги впервые превзошли товары в качестве основной категории экспорта страны.

По данным министерства, в 2022 году на услуги, вероятно, будет приходиться 51% от общего объема экспорта, во главе которого будут стоять высокотехнологичные категории, такие как программирование и исследования и разработки. По прогнозам министерства, если темпы первых трех кварталов этого года сохранятся, общий объем экспорта может достичь 165 миллиардов долларов.

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Согласно отчету, ожидается, что израильская экономика вырастет на 6% в этом году, и только на 3% в 2023 году.

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