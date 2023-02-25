Экстренный саммит перед Рамаданом: израильская делегация отправилась в Иорданию

На повестке дня американский план, по которому Израиль прекращает односторонние шаги по развитию поселений в Иудее и Самарии, а ПА воздержится от антиизраильских инициатив в ООН.

Делегации из Иерусалима и Рамаллы отправились в иорданский город Акаба для подготовки израильско-палестинского саммита по деэскалации, который провидится по инициативе США и ряда арабских государств.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби примет участие в переговорах как представитель Биньямина Нетаниягу. Близская к «Хизбалле» ливанская газета «Аль-Ахбар» пишет, что в Акабу приедут секретарь исполкома ООП Хусейн Аль-Шейх, глава разведки ООП Маджед Фарадж и советник Махмуда Аббаса Мжди Аль-Халиди. В саммите также примут участие представители Египта и Иордании.

На повестке дня американский план, по которому Израиль прекращает односторонние шаги по развитию поселений в Иудее и Самарии, а ПА воздержится от антиизраильских инициатив в ООН и предпримет шаги по успокоению на территориях.

Идея саммита в Акабе появилась еще до операции ЦАХАЛа против «Львиного логова» в Шхеме. После этого палестинцы отказались встречаться с израильтянами, но потом уступили давлению Вашингтона, Каира и Аммана.

«Ливанское издание сообщает со ссылкой на палестинские источники, что посланцы Абу-Мазена выставят большой список требований как в области безопасности, так и экономических. В частности, они требуют увеличить штат сил безопасности ПА на 10 тысяч, подготовить половину из них и разрешить ввоз оружия для палестинской полиции. Они требуют также создать совместную палестинско-американо-израильскую группу, которая предотвратит проведение операций в городах ПА, подобные той, которую провел ЦАХАЛ в Шхеме.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан состоится экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом. В нем примут участие палестинские арабы и, возможно, представители Израиля.

Ожидается, что стороны попытаются смягчить позицию Палестинской администрации и представить ее в практическом виде, чтобы убедить лидеров ПА в возможности перемен.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.