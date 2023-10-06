Еще один израильский министр собралась с визитом в Саудовскую Аравию

В сентябре Хаим Кац побывал в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - это был это первый визит делегации во главе с израильским министром в королевство.

Министр экологии Идит Сильман на следующей неделе планирует посетить Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что в королевстве Сильман примет участие в международном форуме по климатическим вопросам.

Согласно сообщению, канцелярия министра подала заявку на поездку делегации из 13 человек, включая саму Сильман. В делегацию должны войти представители минэкологии, МИДа и Совета национальной безопасности. На данный момент власти Саудовской Аравии не выдали визы израильским чиновникам.

Напомним, министр туризма Хаим Кац днем в пятницу, 29 сентября, прибыл в Израиль после исторического дипломатического визита в Эр-Рияд для участия в международной конференции по туризму. В ходе поездки Кац провел встречи со многими лидерами со всего мира, включая министров туризма семи стран и главу комитета по туризму Европейского парламента.

"Мы проделали трещину в стене. В прошлом году я работал над повышением позиции Израиля в Туристической организации ООН, и он стал активным партнером с официальной ролью", - подвел итоги визита министр.

Как сообщал Курсор, в ходе двухдневного визита в рамках нормализации контактов между Израилем и Саудовской Аравией Хаим Кац принял участие в нескольких мероприятиях и профессиональных дискуссиях, а также провел встречи со своими коллегами, уделяя особое внимание коллегам с Ближнего Востока.

"Я согласился приехать не как гость, а как официальное лицо от имени Государства Израиль. После 48 лет членства Израиля в Организации Объединенных Наций, всего несколько месяцев назад и после того, как я активно занимался этим вопросом, мы получили официальную должность в организации и возглавляем стратегический аналитический центр по туризму в Организации Объединенных Наций", - рассказал министр.

Также мы писали о том, что министр обороны Йоав Галант в среду, 27 сентября, отправился с дипломатическим визитом столицу Германии Берлин.

Кроме того, Курсор информировал о том,, что Саудовская Аравия требует от Соединенных Штатов Америки "нечто для себя, а не для палестинцев" в обмен на признание Израиля.