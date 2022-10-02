Глубоко обеспокоен: сенатор США призвал расследовать давление администрации Байдена на Израиль

Американский сенатор-республиканец Тед Круз испытывает беспокойство касаемо соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном после похвалы от лидера Хизбаллы.

2 октября, в воскресенье, Круз сказал, что «обеспокоен» очевидным давлением, оказываемым администрацией Байдена на Израиль с целью пойти на уступки Ливану, и призвал Конгресс США провести расследование этого вопроса.

«Я глубоко обеспокоен тем, что официальные лица Байдена оказали давление на наших израильских союзников, чтобы они передали их территорию контролируемой Ираном террористической группировке «Хизбалла». Мы приближаемся к решающим дням. Ливанское государство принимает решения», – написал политик в Twitter.

Круз заявил об этом на фоне зарождающейся сделки между Израилем и Ливаном, в рамках которой может установиться морская граница между двумя странами. Это позволит Ливану добывать запасы природного газа, частично расположенные в его территориальных водах, на которые претендует Израиль. Сделку похвалил Хасан Насралла, лидер ливанской террористической организации «Хизбалла», что обеспокоило Круза.

«Государство Ливан будет принимать решения относительно обозначения морской границы с Израилем в соответствии с тем, что оно считает подходящим для государства. Мы надеемся, что вопрос морской границы разрешится благополучно», – заявил ранее Насралла.

Недавно премьер-министр Яир Лапид заявил, что во время выходных в Израиле и Ливане приняли предложение американского посредника о соглашении о морской границе между двумя странами». Он упомянул о прогрессе в направлении сделки и сказал, что она «укрепляет безопасность Израиля». Больше читайте здесь.

Это вызвало критику из уст определенных политиков. Например, Биньямин Нетаниягу заявил, что «Лапид позорно сдался угрозам Насраллы и передал суверенную территорию Израиля». Это мнение поддержал Итамар Бен-Гвир и добавил, что намерен остановить премьер-министра.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что Лапид считает Бен-Гвира «опасным человеком», а также он прокомментировал критику в свой адрес от Нетаниягу.