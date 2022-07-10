Футболист Сергей Баланчук, ранее игравший за «Маккаби Хайфа», погиб во время российского артобстрела

Футболист, защищавший честь хайфского клуба в 90-х годах и ставший обладателем Кубка Израиля, погиб во время артобстрела российской армии города Бахмут возле Донецка.

В результате артиллерийского обстрела армией рф* окрестностей Бахмута погиб экс-футболист киевского Динамо, 47-летний Сергей Баланчук.

В 90-х годах Сергей отыграл три сезона за «Маккаби Хайфа». Бывший защитник в составе хайфской команды стал обладателем Кубка Израиля и бронзовым призером чемпионата страны.

Украинские СМИ сообщили, что он погиб во время российских обстрелов города Бахмут в Донецкой области.

Ранее Сергей Баланчук играл в киевском «Динамо». После трех сезонов в Хайфе он вернулся в Украину, где играл в полтавской «Ворскле» и харьковском «Металлисте». Позже он оставил спорт и работал судьей в банковской сфере.

После нападения россии на Украину, бывший футболист защищал свою страну от оккупантов на самом опасном восточном направлении — Бахмута и Славянска. Его жизнь оборвалась в 47 лет по вине российских захватчиков.

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