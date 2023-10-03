Галант ответил на заявление верховного лидера Ирана в адрес Израиля

Али Хаменеи заявил, что страны, стремящиеся к нормализации отношений с Израилем, "делают ставку на проигравшую лошадь".

Министр обороны Йоав Галант ответил на новое заявление духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Тот, как известно, заявил, что добиваться нормализации с Израилем — это «ставка на проигравшую лошадь».

По словам Галанта, "кровавый террористический режим в Иране пытается саботировать мирные усилия пустыми угрозами", пишет портал Детали.

"Он уже разрушил несколько захваченных им стран и продолжает распространять террор и действовать во имя разрушения. Израиль делает все ради безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке», - сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страны, стремящиеся к нормализации отношений с Израилем, "делают ставку на проигравшую лошадь".

«Четкая позиция Исламской Республики заключается в том, что страны, которые делают ставку и соглашаются на нормализацию отношений с Израилем, проиграют», — подчеркнул он.

Как сообщал Курсор, накануне генеральный секретарь ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла призывает осудить страны, которые стремятся нормализовать отношения с Израилем. Об этом он заявил во время выступления по случаю годовщины рождения пророка Мухаммеда.

В своем выступлении Насралла заявил, что термин «проведение сухопутной границы» неверен, поскольку, очевидно, границы были определены уже давно.

"Посредничество, которое сейчас проводится, сосредоточено в северном районе, потому что они хотят решения "вопроса о двух палатках". И в любом случае это ответственность государства Ливан», - заявил лидер "Хизбаллы".

Ранее Курсор писал о том, что саудовцы выдвинули неожиданное требование к США за нормализацию отношений с Израилем. Оказалось, что ключевым вопросом на переговорах для Эр-Рияда является не палестинская проблема.