Скандал из-за передачи оружия ПА: Бен-Гвир публично пригрозил Нетаниягу

Бен-Гвир направил Нетаниягу резкое послание.

Министр Итамар Бен-Гвир отреагировал на сообщение Армейского радио о том, что Израиль одобрил передачу американского оружия Палестинской автономии.

Так, Бен-Гвир написал твит, адресованный Нетаниягу. "Господин премьер-министр, если вы своим голосом не подтвердите, что сообщения о передаче оружия Палестинской автономии неверны, это будет иметь серьезные последствия», — пригрозил он.

«Если вы намерены двигаться в сторону "Осло-2" (мирного соглашения), пожалуйста, уведомите своих министров и общественность, и мы будем действовать соответственно", — продолжил министр.

Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил на полицейской церемонии в честь Рош ха-Шана, что «если публикации сегодня утром правдивы и они действительно передавали оружие террористам из Палестинской автономии, то у израильского правительства нет мандата на это».

Он также обратился к Нетаниягу в своей речи: «Если мы не ухудшим условия содержания заключенных, то зачем мы сформировали правительство?»

Курсор также писал, что Смотрич выступил с неожиданным обвинением в адрес Нетаниягу после сообщения Армейского радио о передаче оружия ПА.

Напомним, что Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии.

Кроме того, у Ганца прокомментировали громкое обвинение Смотрича в адрес Нетаниягу.