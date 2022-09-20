Ганц: Израиль арестовал или расстрелял более 1000 террористов за последние месяцы

Министр обороны Бени Ганц утверждает, что израильским военным в последние месяцы удалось арестовать или расстрелять более 1000 палестинцев, принимавших участие в террористической деятельности.

Это происходит в рамках продолжения военных операций в Иудеи и Самарии после серии терактов в начале этого года.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«За последние несколько месяцев мы арестовали и расстреляли более тысячи террористов. Мы действуем решительно и правильно против террора, чтобы позволить тем, кто к нему не причастен, жить в экономическом и гражданском благополучии. Террористы – это те, кто наносит ущерб палестинскому населению, его средствам к существованию и способности продвигать свои интересы», – заявил Ганц.

Ранее мы рассказывали, что Ганц подписал указ об изъятии средств у террористов. Так, счета преступников, которые получают средства от Палестинской автономии за участие в терактах, заморозят и передадут в бюджет Израиля. Речь идет о миллионах шекелей.

Также «Курсор» сообщал, что террористы обстреляли военные позиции возле Дженина. В полиции заявили о начале розыска офицерами и военнослужащими Армии обороны Израиля предполагаемых палестинских боевиков.

Помимо этого, недавно окружной суд Иерусалима осудил двух палестинцев по обвинению в террористических актах, а также за то, что они бросали камни в машину еврейской семьи в Восточном Иерусалиме в 2021 году. Вследствие этого происшествия пострадал ребенок.