Ганц: Израиль арестовал или расстрелял более 1000 террористов за последние месяцы

Это происходит в рамках продолжения военных операций в Иудеи и Самарии после серии терактов в начале этого года.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
«За последние несколько месяцев мы арестовали и расстреляли более тысячи террористов. Мы действуем решительно и правильно против террора, чтобы позволить тем, кто к нему не причастен, жить в экономическом и гражданском благополучии. Террористы – это те, кто наносит ущерб палестинскому населению, его средствам к существованию и способности продвигать свои интересы», – заявил Ганц.
Ранее мы рассказывали, что Ганц подписал указ об изъятии средств у террористов. Так, счета преступников, которые получают средства от Палестинской автономии за участие в терактах, заморозят и передадут в бюджет Израиля. Речь идет о миллионах шекелей.
Также «Курсор» сообщал, что террористы обстреляли военные позиции возле Дженина. В полиции заявили о начале розыска офицерами и военнослужащими Армии обороны Израиля предполагаемых палестинских боевиков.
Помимо этого, недавно окружной суд Иерусалима осудил двух палестинцев по обвинению в террористических актах, а также за то, что они бросали камни в машину еврейской семьи в Восточном Иерусалиме в 2021 году. Вследствие этого происшествия пострадал ребенок.