Напряженность возрастает: террористы обстреляли военные позиции возле Дженина

Полиция заявила, что офицеры и военнослужащие Армии обороны Израиля начали розыск предполагаемых палестинских боевиков.

По сообщению пограничной полиции, во вторник утром были обстреляны военные позиции вдоль барьера безопасности возле Дженина.

По данным полиции, несколько точек попадания пуль были замечены на грунтовой дороге внутри базы Салем, недалеко от одноименного арабского израильского города вдоль барьера безопасности.

В результате инцидента никто из офицеров и солдат не пострадал.

Полиция заявила, что офицеры и военнослужащие Армии обороны Израиля начали розыск предполагаемых палестинских боевиков.

Стрельба произошла во время роста насилия в Иудее и Самарии, особенно возле Дженина.

На прошлой неделе израильский офицер был убит в перестрелке с двумя палестинцами вдоль барьера безопасности недалеко от палестинской деревни Джалама. Террористов ликвидировали в столкновении.

Контрольно-пропускные пункты Джалама и Салем были закрыты на несколько дней после стрельбы и вновь открылись в воскресенье.

Напряженность в регионе резко возросла в последние недели, поскольку израильские силы активизировали рейды с арестами и другие контртеррористические мероприятия, которые, по словам палестинцев, разжигают гнев.

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