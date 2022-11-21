Религиозно-ультраортодоксальные партии могут объединиться против Ликуда — СМИ

Партии, входящие в блок Нетаниягу, рассматривают инициативу по формированию религиозно-ультраортодоксального, в который войдут 32 депутата.

На фоне кризиса между «Ликудом» и религиозными и ультраортодоксальными партиями, представители второй группы рассматриваются инициативу о создании религиозно-православного блока против «Ликуда», который возглавляет Биньямин Нетаниягу.

Об этом сообщает INN.

В этот блок войдут Религиозный сионизм, «Оцма Иегудит», Ноам, ШАС и «Яадут а-Тора». Вместе этот блок имеет 32 мандата, которые будут такими же сильными, как 32 мандата Ликуда.

Представитель ультраортодоксальных фракций говорит, что это реально: «Переговорная команда «Ликуда» покровительственно и снисходительно относится к переговорным командам религиозных и ультраортодоксальных фракций».

«Им еще не выпал знак того, что в Израиле ничего не рухнуло, и должно быть создано правое правительство с глубокой привязанностью к религии и традициям и всему, что это подразумевает», — добавил он.

По словам источника, реигиозно-ультраортодоксальный блок будет требовать формального механизма по всем существенным вопросам, включая смену премьер-министра.

«Если не будет выбора — мы приложим все усилия для этого шага. Сейчас все серьезно рассматривается. «Ликуд» должен сменить тон и относиться к членам религиозных и ультраортодоксальных фракций как к настоящим партнерам, а не как к запасным колесам», — сказал источник.

Ранее Курсор писал, что депутат Оцма Иегудит рассказал, почему партия прекратила переговоры с Ликудом. Депутат заявил, что кризис реальный и, если понадобится, то партия будет в оппозиции.

Курсор писал, что Смотрич готов отказаться от Минобороны при одном условии. Переговоры о коалиции идут медленно из-за требований, выдвигаемых партиями, входящими в блок Нетаниягу.

Курсор писал, что Ликуд беспокоится о срыве переговоров о коалиции. Коалиционные переговоры о создании следующего израильского правительства продвигаются очень медленно.

Кроме этого, Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям. У Нетаниягу есть еще три недели на формирование коалиции, но переговоры затягиваются из-за разногласий между председателем «Религиозного сионизма» и председателем ШАС Арье Дери.

Наша редакция сообщала о том, что Генпрокурор поставила точку в попытках Нетаниягу назначить Арье Дери министром.