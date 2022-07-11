Местный совет в Самарии подал петицию в БАГАЦ против Лапида и Ганца

Согласно тексту петиции, администрация регионального совета требует временного запрета на решение правительства, позволяющее увеличить квоту рабочих из Иудеи и Самарии.

В региональном совете Мате-Биньямин на юге Самарии решили подать петицию в БАГАЦ против премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца. Решение принял председатель совета Исраэль Ганц.

В документе сказано, что Лапид, Бени Ганц, а также командующий Центральным военным округом Иегуда Фокс поспешили с решением позволить увеличить квоту рабочих из Иудеи и Самарии. Так, на территории Мате-Биньямин есть несколько крупных переходов, а потому совет может не справиться с возможными логистическими нагрузками.

Напомним, что недавно правительство решило увеличить квоту со 100 до 120 тысяч человек. В петиции также сказано, что такое решение сильно увеличит нагрузку на КПП, а также инфраструктуру. Будет ухудшена ситуация с пробками в этом регионе.

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