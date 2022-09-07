В Иудее и Самарии арестовали палестинца, пытающегося украсть оружие солдат

В Иудее и Самарии неподалеку от КПП солдаты обезвредили и задержали палестинца при попытке украсить их оружие. Теперь инцидент намерены расследовать.

Это случилось 7 сентября, в среду, возле деревни в районе Шхема. Военным пришлось вступить в борьбу, чтобы отстоять свое оружие.

Об этом сообщает издание «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Солдаты применили стандартную процедуру сперва со стрельбой в воздух, а после в сторону палестинца, но не на поражение. По итогу преступника легко ранили в руку, задержали и передали органам безопасности, чтобы провести дальнейшее расследование. Этот инцидент попал на видео:

תיעוד: החיילים נאבקים במחבל, ומנטרלים אותו >> pic.twitter.com/HoH7qSd8Dp — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 7, 2022

Ранее стало известно, что избрали нового главу регионального совета Иудеи и Самарии, что произошло при отсутствии какой-либо конкуренции. Также недавно появились подробности двойного убийства в Лоде.

Помимо этого, «Курсор» сообщал, что тайному агенту полиции Израиля удалось раскрыть банду торговцев оружием. В рамках операции «Безопасный путь», начавшейся еще в прошлом году, он приобрел десятки единиц оружия разного типа и около 2 кг кокаина, что помогло разоблачить преступников.

После сбора и накопления вещественных доказательств и материалов, свидетельствующих о торговле оружием и наркотиками, органы безопасности Израиля провели операцию и задержали 60 подозреваемых. В этом участвовали детективы полиции Израиля, ЦАХАЛ и бойцы спецназа МАГАВа.

Также мы рассказывали, что террорист, совершивший теракт в долине реки Иордан, ранее отбывал 2-летнее наказание в израильских тюрьмах из-за пособничества в попытке убийства сотрудника ШАБАКа. Подробности истории о сбежавшем боевике, которого сейчас ищет ЦАХАЛ, читайте в нашем материале.