Ганц рассказал, кто сыграл решающую роль в соглашении с Ливаном

На встрече со специальным президентским координатором Амосом Хохштейном министр обороны заявил, что сделка укрепляет региональную стабильность.

Министр обороны Бени Ганц встретился в пятницу со специальным президентским координатором США Амосом Хохштейном, чтобы обсудить морское соглашение, подписанное с Ливаном.

Ганц поблагодарил Хохштейна и администрацию США за то, что они сыграли ключевую роль в переговорах по соглашению, описав, как оно укрепляет региональную стабильность и безопасность Государства Израиль.

Министр также выразил надежду, что это соглашение может проложить путь к дополнительному прогрессу и позитивным событиям в регионе.

Как ранее писал Курсор, лидер Хизбаллы высказался о сделке Израиля и Ливана. Террорист утверждает, что «претензии относительно нормализации отношений с Израилем беспочвенны».

Напомним, что Израиль готов поставлять Украине нелетальное оружие. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог во время визита в США. По его словам, существуют ограничения, не позволяющие поставлять Украине определенные системы ПВО.

Также Курсор сообщал, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов.