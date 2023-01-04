Ганц сделал жесткое заявление в связи с запуском ракеты из Газы

Бени Ганц прокомментировал неудавшийся пуск ракеты из сектора Газа прошлой ночью, раскритиковав отстутствие реакции на действия террористов.

«За последние два года мы создали военную, гражданскую и экономическую реакцию против ХАМАСа и террористических организаций в Газе, что привело к периоду затишья в Отеф Азе на долгие годы. Прошлой ночью наша политика впервые была подвергнута испытанию при новом правительстве, и террористы не получили ответа», — написал он.

«Каждая ракета должна получить резкий и четкий наступательный ответ», — заявил Ганц.

Он также косвенно обвинил в ситуации Бен-Гвира.

Ранее Курсор писал, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.

Напомним также, что Насралла заявил, что правительство Нетаниягу принесет «разрушение Израилю».