Ганц сделал жесткое заявление в связи с запуском ракеты из Газы

10:59, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Ганц выразил недовольство отсутствием реакции государства на неудавшийся запуск ракеты из Газы.

Бени Ганц прокомментировал неудавшийся пуск ракеты из сектора Газа прошлой ночью, раскритиковав отстутствие реакции на действия террористов.

«За последние два года мы создали военную, гражданскую и экономическую реакцию против ХАМАСа и террористических организаций в Газе, что привело к периоду затишья в Отеф Азе на долгие годы. Прошлой ночью наша политика впервые была подвергнута испытанию при новом правительстве, и террористы не получили ответа», — написал он.

«Каждая ракета должна получить резкий и четкий наступательный ответ», — заявил Ганц.

Он также косвенно обвинил в ситуации Бен-Гвира.

Ранее Курсор писал, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.

Напомним также, что Насралла заявил, что правительство Нетаниягу принесет «разрушение Израилю».

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