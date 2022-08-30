Ганц вновь направил МАГАВ на снос поселения Рамат-Мигрон

В третий раз военные МАГАВа провели снос домов в Рамат-Мигроне по приказу министра обороны Бени Ганца. За несколько минут поселение было полностью разрушено, при этом четыре человека были ранены, в том числе 17-летняя девушка.

Во вторник, в 4 часа утра, министр обороны Бени Ганц в третий раз за месяц отправил бойцов пограничной полиции МАГАВ разрушить еврейское поселение Рамат-Мигрон.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

В результате полицейского насилия ранены 4 еврея, 17-летняя девушка ранена в голову до крови, шестеро поселенцев арестованы.

«В течение нескольких минут нас выселили из дома, вся наша мебель и личные вещи были выброшены, а трактор проехал по дому, разбив его на куски», — описали поселенцы происшедшее утром.

Эти действия силовиков проходят на фоне того, что вчера арабские террористы совершили 10 каменных терактов в этом районе, ни один из них не пойман.

Ранее Курсор уже писал, что Ганц отправил солдат разрушать еврейское поселение Рамат-Мигрон.

Также мы информировали про теракт в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов. В Шхеме солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по розыску и аресту арабских террористов, обстрелявших ночью машину паломников к гробнице Йосефа.

Кроме того, редакция писала как Бен-Гвир обрушился на Ганца: «Служит отрицателю Холокоста». «Крайне левое правительство Ганца и Лапида продолжает практиковать расизм и дискриминацию в отношении еврейских общин с непрозрачностью и несправедливостью», — сказал он.