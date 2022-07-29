Ешива Хомеш осталась на Шаббат без света: Бен-Гвир назвал виновного

Сегодня солдаты ЦАХАЛа и сотрудники пограничной полиции конфисковали солнечные батареи и демонтировали проводку, обеспечивающую электричеством ешиву Хомеш в Самарии, оставив израильтян без света в Шаббат.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир высказался о действиях солдат в Хомеше, конфисковавших солнечную батарею, в результате чего ешива осталась на Шаббат без электричества.

Бен-Гвир сказал: «Бени Ганц, враг поселений, любимец ПА, продолжает служить интересам своего друга террориста Абу Мазена. Ганц посылает солдат преследовать и оскорблять праведников в Хомеше. После выборов мы установим полное правое правительство и позаботимся о героических поселенцах».

Напомним, что за два часа до Шаббата ЦАХАЛ выполнил приказ о конфискации электрооборудования в поселении Хомеш, оставив жителей отрезанными от света.

Шмуэль Ванди, глава ешивы, раскритиковал подобные действия: «Ситуация с безопасностью ухудшается, происходят попытки нападений, бросают камни в евреев, всего несколько часов назад израильтянина избили возле Алей-Захава, и все же наши силы безопасности больше всего озабочены нашей ешивой. Это непостижимо. Их одержимость ешивой — это награда для террористов».

«Курсор» писал, что ешива Хомеш осталась в темноте: солдаты ЦАХАЛа конфисковали солнечные батареи.

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