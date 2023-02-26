Герцог раскритиковал евреев за столкновения с арабами в Хаваре

По словам президента, «устраивать беспорядки и насилие в отношении невинных людей — это не наш путь».

Президент Ицхак Герцог раскритиковал евреев, которые устроили столкновения с арабами в деревне Хавара.

Об этом сообщает Kanal7.

«Брать закон в свои руки, устраивать беспорядки и насилие в отношении невинных людей — это не наш путь, и я решительно осуждаю это. Мы должны позволить ЦАХАЛу, израильской полиции и силам безопасности схватить презренного террориста и немедленно восстановить порядок», — сказал Герцог.

Как сообщал Курсор, протестующие подожгли несколько зданий в палестинской деревне Хавара, где сегодня произошел теракт, в котором погибли двое израильтян. Согласно информации СМИ, в мечетях Хавары призвали выйти и противостоять протестующим, прибывшим на место нападения, и потребовали усиления мер безопасности.

«Происходят ожесточенные столкновения между поселенцами и палестинцами в районе места убийства, куда прибыли десятки протестующих, требующих действий против терроризма. Вызванные на место полицейские силы попытались разогнать протестующих с помощью газа и светошумовых гранат. Трое поселенцев пострадали от камней, брошенных в них палестинцами, еще двое — от газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мечетях Хавары раздавались призывы к палестинским жителям выйти и противостоять поселенцам. После начала столкновений палестинцы заявили, что поселенцы подожгли дома в деревне и разбили витрины магазинов.

Также Курсор информировал о том, что стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

До этого мы писали о том, что Израиль согласился сократить свои контртеррористические операции в Иудее и Самарии во время экстренного совещания по вопросам безопасности между израильскими и палестинскими официальными лицами в Акабе, Иордания.