Герцог выступил с заявлением о теракте в Хаваре

По словам президента, «наши принципы и основы как народа и страны полностью отрицают любые нападения на невинных людей».

Президент Ицхак Герцог в понедельник, 27 февраля, выступил с заявлением, в котором осудил вчерашний теракт в Хаваре.

Об этом сообщает портал Walla.

Герцог подчеркнул, что Израиль является правовым государством, «и мы гордимся этим».

«Наши принципы и основы как народа и страны полностью отрицают любые нападения на невинных людей. Я решительно осуждаю жестокие и насильственные беспорядки, совершенные против жителей села Хавара минувшей ночью. Это не наш путь. … Это вредит Государству Израиль, вредит нам. Это вредит населенному пункту. Это вредит силам безопасности, занятым преследованием виновных в нападении. И прежде всего это вредит нам как нравственному обществу и как правопослушной стране», — заявил президент.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год. ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.