Гигант мировой интернет-торговли сокращает штат в Израиле

Технологические компании продолжают сокращать численность штата во всем мире и Израиле. Недавно о таком решении объявил и гигант мировой интернет-торговли eBay.

Об этом пишет News.israelinfo.

В компании намерены уволить около 500 человек (4 процента всего штата). В нашей стране в центре разработок eBay в Нетании трудятся 350 человек и десятки из них получат письмо об увольнении.

Гендиректор eBay Джейми Леннон отметил, что на такой шаг компания пошла из-за плохого макроэкономического положения в мире. Сокращение штата позволит сосредоточиться на инвестициях в наиболее благоприятных областях.

К слову, Ebay присутствует в Израиле с 2005 года, когда приобрела здесь старт-ап, который разрабатывал платформу сравнения цен и изучения степени удовлетворения покупателей от приобретенных товаров.

«Курсор» писал ранее, что туристическая сфера в Израиле и во всем мире начинает постепенно восстанавливаться после пандемии коронавирусной инфекции. Однако в нашей стране ощущается острый дефицит кадров в этой отросли, и это серьезная проблема, поскольку в марте-апреле Израиль готовится открыть новый туристический сезон.

Еще мы писали, что американская компания Qualcomm, которая занимается производством чипов, намерена сократить численность штата. Предполагается, что в израильском филиале без работы останутся десятки сотрудников.

Напомним, что крупные компании со всего мира продолжают массово увольнять сотрудников, в ближайшее время американский интернет-гигант Google также сократит численность своего штата.

Читайте также, что 18 января о сокращении численности штата объявила американская компания Microsoft. В ближайшее время ее представители оставят без работы 10 тысяч сотрудников.