ВСУ показали, как используют немецкие MARS II в Украине

Украинские военные для противостояния российскому полномасштабному вторжению используют различные образцы вооружения, поступающего из разных стран мира, которые согласились помочь Украине путем снабжения оружием и боеприпасами.
В частности, Германия передала Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II.
Фото этих установок опубликовала Группировка Объединенных сил.
На изображениях показывается занятие позиции для ведения огня и развертывания в боевое положение пусковой установки и работа обслуживающего персонала.
Немецкая реактивная система залпового огня MARS II была принята на вооружение Бундесвера в 1990 году.
Эта пусковая установка на гусеничном шасси на базе американской БМП M2 Bradley является немецкой лицензионной версией американской M270 MLRS с незначительными доработками.
Масса MARS II – около 26 т, длина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, высота – 2,59 м, клиренс – 45 см. Максимальная скорость на шоссе – 64 км/ч, по пересеченной местности – 48 км /ч, с запасом хода 480 км.
Максимальная дальность поражения целей этой РСЗО зависит от номенклатуры боеприпасов и колеблется от 45 000 до 70 000 метров.
По данным немецкого правительства, сейчас Украина имеет 5 единиц РСЗО MARS II.
Недавно правительство ФРГ обнародовало список военной помощи Украине, в перечне которого есть боеприпасы для MARS II.
MARS II предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также установления минных полей методом дистанционного минирования.
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