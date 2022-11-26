ВСУ показали, как используют немецкие MARS II в Украине

По данным немецкого правительства, сейчас Украина имеет 5 единиц РСЗО MARS II.

Украинские военные для противостояния российскому полномасштабному вторжению используют различные образцы вооружения, поступающего из разных стран мира, которые согласились помочь Украине путем снабжения оружием и боеприпасами.

В частности, Германия передала Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II.

Фото этих установок опубликовала Группировка Объединенных сил.

Ukrainian M270/MARS II MLRS delivered by Germany in snowy scenery. pic.twitter.com/vQ3P21eo7g — Status-6 (@Archer83Able) November 25, 2022

На изображениях показывается занятие позиции для ведения огня и развертывания в боевое положение пусковой установки и работа обслуживающего персонала.

Немецкая реактивная система залпового огня MARS II была принята на вооружение Бундесвера в 1990 году.

Transferred by Germany MLRS Mars II in Ukraine. It is clearly seen that the use in such conditions of the MLRS HIMARS on a wheeled chassis is limited only to paved roads pic.twitter.com/0XTGqMNDQo — Spriter Monitor (@SpriterMonitor1) November 25, 2022

Эта пусковая установка на гусеничном шасси на базе американской БМП M2 Bradley является немецкой лицензионной версией американской M270 MLRS с незначительными доработками.

Масса MARS II – около 26 т, длина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, высота – 2,59 м, клиренс – 45 см. Максимальная скорость на шоссе – 64 км/ч, по пересеченной местности – 48 км /ч, с запасом хода 480 км.

Максимальная дальность поражения целей этой РСЗО зависит от номенклатуры боеприпасов и колеблется от 45 000 до 70 000 метров.

По данным немецкого правительства, сейчас Украина имеет 5 единиц РСЗО MARS II.

Недавно правительство ФРГ обнародовало список военной помощи Украине, в перечне которого есть боеприпасы для MARS II.

MARS II предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи, а также установления минных полей методом дистанционного минирования.

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