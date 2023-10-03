Организация экономического сотрудничества и развития призвала Израиль сократить финансирование студентов иешив и увеличить инвестиции в арабский се...

"Кто-то из Израиля" позаботился о том, чтобы Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад с рекомендацией отменить субсидии для учащихся иешив.

Об этом заявил председатель комитета по финансам, депутат Кнессета Моше Гафни, сообщает inn.co.il.

По словам парламентария, он хотел бы пообщаться с человеком, который "подготовил" этот документ.

"Я расскажу ему, как народ Израиля, тысячелетним изгнанием, пронес весь мир холокостами и бедами и пришел на Землю Израиля. ... Кто-то отсюда позаботился о том, чтобы он это сказал. Мы с этим тоже разберемся", - заявил Гафни.

Напомним, ОЭСР призвала Израиль сократить финансирование студентов иешив и увеличить инвестиции в арабский сектор. Об этом говорится в годовом отчете организации, опубликованном во вторник, 3 октября.