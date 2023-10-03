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Глава финкомитета дал оценку отчету ОЭСР по поводу финансирования студентов иешив

18:37, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Экономика
моше гафни фото
Фото: Википедия
Организация экономического сотрудничества и развития призвала Израиль сократить финансирование студентов иешив и увеличить инвестиции в арабский се...

"Кто-то из Израиля" позаботился о том, чтобы Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад с рекомендацией отменить субсидии для учащихся иешив.

Об этом заявил председатель комитета по финансам, депутат Кнессета Моше Гафни, сообщает inn.co.il.

По словам парламентария, он хотел бы пообщаться с человеком, который "подготовил" этот документ.

"Я расскажу ему, как народ Израиля, тысячелетним изгнанием, пронес весь мир холокостами и бедами и пришел на Землю Израиля. ... Кто-то отсюда позаботился о том, чтобы он это сказал. Мы с этим тоже разберемся", - заявил Гафни.

Напомним, ОЭСР призвала Израиль сократить финансирование студентов иешив и увеличить инвестиции в арабский сектор. Об этом говорится в годовом отчете организации, опубликованном во вторник, 3 октября.

В документе, в частности, отмечается, что «определенные группы, особенно харедим и израильтяне арабского происхождения, недостаточно представлены в процветающем секторе высоких технологий и имеют низкий уровень занятости, рабочее время и заработную плату».

Организация рекомендовала израильскому правительству «отменить государственные субсидии для студентов иешив и предусмотреть поддержку по уходу за детьми трудоустроенных отцов».

Как сообщал Курсор, в Общей службе безопасности (ШАБАК), «Моссаде» и Управлении альтернативной службы («Ширут Леуми») согласовали принципиально новые аспекты гражданской службы для ультраортодоксов старше 21 года.

Предполагается, что это касается учащихся иешив – религиозных учебных заведений. Такая служба будет длиться два года, а в настоящий момент отобрали 200 человек, то есть по 100 в каждую из спецслужб.

Также Курсор сообщал, что экс-заместитель министра экономики и экс-депутат Кнессета Яир Голан обрушился с критикой в адрес ультраортодоксального сектора, назвав его "паразитическим населением". Это вызвало соответствующую реакцию правозащитников, обратившихся к правоохранителям.

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