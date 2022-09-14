Глава партии харедим: «Время, когда мы ползали, чтобы что-то получить, прошло»

Новый глава «Яадут а-Тора» говорит, что бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал «приложить все усилия», чтобы партии харедим получили по заслугам.

Раввин Ицхак Голднопф, который возглавляет список «Яадут а-Тора» для следующего Кнессета, сказал, что его цель состоит в том, чтобы его партия получила Министерство финансов после выборов.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В интервью Kol Hai Radio Голдкнопф сказал: «У меня есть соглашение с лидером «Дегель ха-Тора», депутатом Моше Гафни, что мы будем решать весь вопрос образования харедим, требуя, чтобы бюджет образования харедим был равен национальному бюджету образования».

«Я сказал главе «Ликуда» Биньямину Нетаниягу, что мы не хотим быть «бедными и жалкими», а хотим получить то, что заслуживаем. Он пообещал приложить все усилия», — добавил раввин.

«Я не говорил, что хочу быть министром финансов, но что в соответствии с нашими полномочиями мы заслуживаем министерства финансов. Период, когда мы ползаем на четвереньках, чтобы что-то получить, закончился», — отметил он.

Вчера 13-й канала сообщил, что «Ликуд» пообещал увеличить бюджет иешив харедим с 1,2 млрд шекелей до 3 млрд шекелей в год. Однако в «Ликуде» заявили, что это информация ложная.

Ранее Курсор писал, что Лапид критикует Нетаниягу за соглашение об образовании харедим. Главный соперник Лапида, лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу, заключил сделку, чтобы укрепить свой собственный блок, устранив раскол в альянсе харедим «Яадут а-Тора».

Либерман — харедим: Дери, Нетаниягу и Гафни хотят, чтобы «вы жили в нищете». Председатель партии «Исраэль Бейтену», министр Авигдор Либерман, напрямую обратился к харедим, заявив, что договоренности, достигнутые внутри правого блока, только вредят харедим, а не помогают им.

Наша редакция сообщала, что Биньямин Нетаниягу предотвратил раскол Яадут а-Тора. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал на этой неделе, что, если он будет избран премьер-министром, он увеличит бюджет ультраортодоксальных заведений, которые не преподают «основные предметы».