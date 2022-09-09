Глава украинского парламента встретился с депутатом Кнессета: о чем шла речь

Руслан Стефанчук выразил надежду, что Израиль «бескомпромиссно, четко и однозначно осудит военные преступления россии в Украине», а также введет экономические и финансовые санкции против рф.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с депутатом Кнессета Ниром Баркатом.

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле.

В частности, Стефанчук выразил надежду, что Израиль «бескомпромиссно, четко и однозначно осудит военные преступления россии* в Украине», а также введет экономические и финансовые санкции против рф.

«Для меня важно слышать слова поддержки украинскому народу. Однако важно помнить, что агрессор – именно россия. Украина защищается. Мужественно и героически», — написал на своей странице в Facebook Стефанчук.

Отметим, что Нир Баркат стал первым израильским политиком, посетившим Украину после полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Израиль предоставляет существенную гуманитарную поддержку Украине (товары первой необходимости, медикаменты, защитное снаряжение)», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщал Курсор, Нир Баркат встретился в Киеве с главным раввином Украины Моше Асманом. Перед этим депутат посетил украинские города Буча и Ирпень, которые сильно пострадали от действий российских военных.

Также Курсор информировал о том, что Биньямин Нетаниягу встретился с главным раввином Украины и обещает помочь положить конец войне. Нетаниягу рассказал о том, как он намерен действовать в отношении войны россии против Украины в случае его победы на предстоящих выборах в Кнессет.

Кроме того, мы сообщали, что посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана. В Украине в очередной раз призвали еврейских паломников-хасидов не отправляться в ежегодное паломничество в город Умань, что обусловлено опасностью для их жизни.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!