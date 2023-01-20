Глава Верховного суда Хают может уйти в отставку — СМИ

Глава Верховного суда Эстер Хают может уйти на пенсию за год до истечения срока полномочий.

Председатель Верховного суда Эстер Хают пообещала в частных беседах, что досрочно подаст в отставку в знак протеста, если правительственные реформы, направленные на радикальную перестройку судебной и правовой системы Израиля, будут приняты Кнессетом в его нынешнем виде.

Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth, информирует The Times of Israel..

Хают должна занимать пост главного судьи до октября, но, согласно отчету газеты, она может уйти в отставку на полгода раньше графика, если правительство выполнит свой график и продвинет свой закон к концу марта.

В офисе Хают отрицают, что она делала такие замечания.

Сообщаемые комментарии прозвучали на фоне растущей напряженности между правительством и судебной системой по поводу запланированных реформ, которая резко возросла на этой неделе после решения Высокого суда отстранить председателя ШАС Арье Дери от должности министра из-за его неоднократных судимостей.

Министр юстиции Ярив Левин предложил ослабить Верховный суд, чтобы он не мог накладывать вето на законы и политику, считающиеся неконституционными, и предоставить правительству контроль над комиссией, которая выбирает судей. Критики говорят, что, наряду с другими запланированными законами, капитальная реформа повлияет на демократический характер Израиля, нарушив его систему сдержек и противовесов, передав почти всю власть исполнительной власти и оставив меньшинства беззащитными.

Некоторые комментаторы отмечают, что массовая отставка судей в знак протеста против реформ просто позволила бы правительству дополнить суд судьями, которые считались бы идеологически удобными, в процессе, который был бы облегчен предложением Левина переделать комитет по отбору судей, чтобы дать правительству большинство.

Реформирование суда было главной консервативной целью на протяжении более десяти лет, и многие правые и ультраортодоксы были разочарованы тем, что, по их мнению, скамья активистов, состоящая из прогрессистов, подрывает правое большинство страны.

В ответ на высказывания Хаюта депутат Кнессета от «Ликуда» Тали Готлиб призвала Хаюта «уже уйти» в твиттере в пятницу.

«Вы не делаете нам ничего хорошего. Не угрожайте, что уйдете в отставку, если мы проведем наши реформы. Просто уйти в отставку. Я даже не буду грустить», — написал Готлиб и обвинил главного судью в том, что он разжигает ссоры между израильтянами.

12-й канал сообщал ранее, что служба безопасности ШАБАК решила повысить уровень безопасности как Хаюта, так и Левина на фоне горячих споров по этому поводу.

Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу. Президент Израиля является главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.