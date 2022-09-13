Глава военной разведки рассказал, в каком случае Ливан нормализует отношения с Израилем

Бейрут и Иерусалим не имеют дипломатических отношений и разделены линией прекращения огня, патрулируемой ООН.

Глава военной разведки в понедельник заявил, что если бы не поддерживаемая Ираном террористическая группировка «Хизбалла», которая держит Ливан «в заложниках», Бейрут нормализовал бы отношения с Иерусалимом.

«Я смотрю на Соглашения Авраама и спрашиваю себя, может ли Ливан быть там», — сказал генерал-майор Аарон Халива на конференции в Университете Рейхмана в Герцлии, имея в виду серию дипломатических соглашений в 2020 году между Израилем и несколькими арабскими странами.

«И я говорю себе, если бы «Хизбалла» не взяла бы Ливан в заложники — я думаю, что да», — сказал он.

Халива предупредил лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллу, который усилил угрозы и военные провокации на фоне недавней напряженности между Израилем и Ливаном из-за морского спора.

«Я надеюсь, что он не недооценивает реакцию Израиля на [потенциальные] действия. Я напоминаю Насралле, что сила Израиля очень велика, и я не уверен, что он хочет ее испытать», — сказал он.

«Насралла знает, как оценить израильскую разведку и огневую мощь Израиля. Насралла серьезный человек. Он знает, о чем я говорю», — добавил Халива.

Морской спор, который включает в себя конкурирующие претензии на морские газовые месторождения, обострился в июне после того, как Израиль переместил производственное судно возле морского месторождения Кариш, на которое частично претендует его северный сосед.

«Хизбалла», которая в июле запустила четыре беспилотника в сторону газового месторождения Кариш, пригрозила нападениями, если Израиль продолжит добычу газа в спорном районе.

В понедельник высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль и Ливан близки к соглашению, которое положит конец спору, и пригрозил«Хизбалле», если она нападет на газовое месторождение.

В последний раз «Хизбалла» и Израиль воевали в 2006 году. Бейрут и Иерусалим не имеют дипломатических отношений и разделены линией прекращения огня, патрулируемой ООН.

Ранее мы рассказывали, как Ливан отреагировал на предложение Израиля по морской границе.