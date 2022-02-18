В Ашкелоне арестовали 19-летнего жителя, который подозревается в изнасиловании подростков

Правоохранители подозревают, что подсудимый неоднократно совершал такого рода преступления в отношении других подростков, в связи с чем полиция Ашкелона призывает подать жалобу всех тех, кто пострадал от действий подозреваемого.

Суд в Израиле разрешил публикации данных о Вадиме Бурдиане из Ашкелона, который подозревается в сексуальных домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних, а также в сбыте наркотиков.

Так, первые сообщения об изнасиловании поступили в полицию еще две недели назад. При чем заявили родители девочки 16 лет, а также мальчика, который младше 14 лет.

Затем 11 февраля 2022 года мировой суд Ашкелона продлил срок содержания подсудимого под стражей. Тогда же он наложил запрет на публикацию материалов об этом деле.

Полиция подозревает, что подсудимые совершал такие акты не единожды. Поэтому правоохранители попросили всех, кто пострадал от рук Бурдиана сообщить об этом.

Ранее редакция Курсора сообщала, что директриса женской школы харедим подозревается в многочисленных сексуальных домогательствах. Несколько бывших учениц заявили, что директриса использовала «домогательства» в качестве наказания за проступки. Она якобы закрывалась с девочками в классе, чтобы их никто не видел, и совершала с ними действия сексуального характера.

Также мы писали, что тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима.

Еще напомним, что в Беэр-Шеве пожилого мужчину ударили ножом.

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